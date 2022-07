Sfilate alta moda Parigi: The dark side of the glamour (Di sabato 9 luglio 2022) Succedono strane cose. Uno dei pilastri più solidi nelle conversazioni tra addetti ai lavori che ritengono l’alta moda più antiquata delle cartoline postali («roba da red carpet», «ancora il capitalismo che oggettivizza il desiderio», «quanti reni, per quell’abito da sera?», «che palle, ’sto elogio degli artigiani: ci andassero, i neolaureati a puntare spille e fare orli; scoppia la rivoluzione»), allo scadere della settimana francese della couture 2022/23 si sta rivelando più friabile di un pilone del ponte Morandi. Balenciaga Haute Couture a/i 2022-23. Balenciaga è trending topic su Twitter (ok, ok: facile se sfilano per te Nicole Kidman e Kim Kardashian), Instagram è invaso da dissertazioni anche da parte di chi pensa che Coco Chanel sia il nom de plume di Karl Lagerfeld, Christian Dior quello di John Galliano, Pierpaolo Piccioli ... Leggi su amica (Di sabato 9 luglio 2022) Succedono strane cose. Uno dei pilastri più solidi nelle conversazioni tra addetti ai lavori che ritengono l’più antiquata delle cartoline postali («roba da red carpet», «ancora il capitalismo che oggettivizza il derio», «quanti reni, per quell’abito da sera?», «che palle, ’sto elogio degli artigiani: ci andassero, i neolaureati a puntare spille e fare orli; scoppia la rivoluzione»), allo scadere della settimana francese della couture 2022/23 si sta rivelando più friabile di un pilone del ponte Morandi. Balenciaga Haute Couture a/i 2022-23. Balenciaga è trending topic su Twitter (ok, ok: facile se sfilano per te Nicole Kidman e Kim Kardashian), Instagram è invaso da dissertazioni anche da parte di chi pensa che Coco Chanel sia il nom de plume di Karl Lagerfeld, Christian Dior quello di John Galliano, Pierpaolo Piccioli ...

