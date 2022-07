"Sempre meglio saperlo": la Maglie stronca Giancarlo Giorgetti, un caso nella Lega (Di sabato 9 luglio 2022) nella Lega prende posizione Giancarlo Giorgetti, forse l'esponente di spicco del Carroccio più vicino a Mario Draghi. Ieri, sabato 8 luglio, in un colloquio con Il Messaggero, parlando delle tensioni di matrice grillina che attraversano il governo, ha speigato: "la debolezza di Conte sia che resti nel governo sia che ne esca, ci dà dunque un'altra occasione. Quella di diventare noi i gruppi di riferimento naturale di Draghi, noi e non il Pd. Numericamente siamo più forti di loro e abbiamo Sempre garantito la stabilità". Insomma, un piano chiaro, quello del ministro dello Sviluppo Economico: la Lega come gruppo di riferimento di Mario Draghi. Il tutto, aggiunge, "per voltare pagina" e aprire un nuovo percorso politico, Sempre sotto la guida di Matteo Salvini. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022)prende posizione, forse l'esponente di spicco del Carroccio più vicino a Mario Draghi. Ieri, sabato 8 luglio, in un colloquio con Il Messaggero, parlando delle tensioni di matrice grillina che attraversano il governo, ha speigato: "la debolezza di Conte sia che resti nel governo sia che ne esca, ci dà dunque un'altra occasione. Quella di diventare noi i gruppi di riferimento naturale di Draghi, noi e non il Pd. Numericamente siamo più forti di loro e abbiamogarantito la stabilità". Insomma, un piano chiaro, quello del ministro dello Sviluppo Economico: lacome gruppo di riferimento di Mario Draghi. Il tutto, aggiunge, "per voltare pagina" e aprire un nuovo percorso politico,sotto la guida di Matteo Salvini. ...

