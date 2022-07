Se Pogba torna a fare il Pogba, è un colpo decisivo. E la Juve l'ha preso gratis (Di sabato 9 luglio 2022) È arrivato dallo United gratis, esattamente dieci anni fa, nell'estate del 2012; ha fatto ritorno in Inghilterra per 105 milioni, all'epoca la cifra più alta mai pagata per un calciatore, dopo quattro ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 luglio 2022) È arrivato dallo United, esattamente dieci anni fa, nell'estate del 2012; ha fatto ritorno in Inghilterra per 105 milioni, all'epoca la cifra più alta mai pagata per un calciatore, dopo quattro ...

Pubblicità

mii24210 : RT @Gazzetta_it: Se Pogba torna #Pogba, è un colpo decisivo. E la #Juve l’ha preso gratis due volte in 10 anni - sportli26181512 : Se Pogba torna a fare il Pogba, è un colpo decisivo. E la Juve l’ha preso gratis: Se Pogba torna a fare il Pogba, è… - ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: Se Pogba torna #Pogba, è un colpo decisivo. E la #Juve l’ha preso gratis due volte in 10 anni - ToniJuventino09 : RT @Gazzetta_it: Se Pogba torna #Pogba, è un colpo decisivo. E la #Juve l’ha preso gratis due volte in 10 anni - Gazzetta_it : Se Pogba torna #Pogba, è un colpo decisivo. E la #Juve l’ha preso gratis due volte in 10 anni -