Quello che ci portiamo a casa dalla nostra Summer School

A cazzimma Quella che ci vuole per fare un podcast che abbia personalità, come ci ha raccontato Samanta Cornaviera. «Poi ci vogliono anche un microfono e qualcosa di bello da raccontare ma la cazzimma, comunque, ce la devi mettere» Budget «Per fare un podcast – ma anche un giornale, una newsletter, un qualsiasi prodotto editoriale – ci vuole un budget» Chiara docet Nonna La più nominata durante la nostra Summer School, dopo "budget", è stata la nonna. È quella che deve leggere l'articolo e capirlo. Che viene tirata in ballo ogni volta che si parla di passato, quasi sempre a sproposito Target Conoscere il proprio pubblico è fondamentale, quasi quanto la nonna e il budget: il nostro mantra per trasformare la comunicazione in uno strumento efficace Noia Claudia ha ripetuto così tante volte che non bisogna annoiare il lettore che ha ...

