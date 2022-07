Novoli | auto esplode in centro | fiamme altissime | paura tra i passanti

Pubblicità

quotidianodipuglia.it

Paura questa mattina ain Puglia per un'in fiamme sulla via per Lecce. Ad essere interessata da un rogo improvviso, partito con ogni probabilità dal vano motore, è stata un'utilitaria di proprietà di alcuni ...Paura questa mattina aper unin fiamme sulla via per Lecce. Ad essere interessata da un rogo improvviso, partito con ogni probabilità dal vano motore, è stata un'utilitaria di proprietà di alcuni cittadini ... Paura in centro: incendio distrugge un'auto Paura questa mattina a Novoli in Puglia per un'auto in fiamme sulla via per Lecce. Ad essere interessata da un rogo improvviso, partito con ogni probabilità dal vano motore, ...Paura questa mattina a Novoli per un auto in fiamme sulla via per Lecce. Ad essere interessata da un rogo improvviso, partito con ogni probabilità dal vano motore, è ...