Napoli, per Olivera allenamento differenziato in campo, Kvaratskhelia segna nella partitella (Di sabato 9 luglio 2022) Primo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. nella seduta di allenamento pomeridiano la squadra ha effettuato una partitella interna sul campo di Carciato. Tra i gol si segnalano quelli di Lozano, Fabian, Petagna, Zerbin e, soprattutto, il primo gol in maglia azzurra di Kvicha Kvaratskhelia. Alla partitella non ha partecipato Mathias Olivera che ha svolto solo allenamento differenziato per non affrettare i tempi sul recupero dall’infortunio al ginocchio rimediato in Nazionale a metà giugno. Per lui solo lavoro personalizzato con il pallone. Intanto il Napoli ha annunciato ufficialmente che Olivera ha scelto come numero di maglia il 17, appartenuto a Marek ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 luglio 2022) Primo giorno di ritiro per ila Dimaro.seduta dipomeridiano la squadra ha effettuato unainterna suldi Carciato. Tra i gol silano quelli di Lozano, Fabian, Petagna, Zerbin e, soprattutto, il primo gol in maglia azzurra di Kvicha. Allanon ha partecipato Mathiasche ha svolto soloper non affrettare i tempi sul recupero dall’infortunio al ginocchio rimediato in Nazionale a metà giugno. Per lui solo lavoro personalizzato con il pallone. Intanto ilha annunciato ufficialmente cheha scelto come numero di maglia il 17, appartenuto a Marek ...

Pubblicità

sscnapoli : ?? I convocati per il ritiro di #Dimaro22 ? ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Mertens pronto a ridursi lo stipendio per restare al @sscnapoli - MiC_Italia : Giornata Internazionale del #Mediterraneo: al termine del #MedCulture, prima Conferenza dei Ministri della Cultura… - sscalcionapoli1 : Napoli, niente partitina per Olivera: allenamento differenziato per il terzino azzurro - AnguissaFan : RT @RaffaeleDSa: Per UNA volta che a Napoli si organizza un evento davvero bello ed apprezzatissimo, ci tocca pure leggere queste cose. Il… -