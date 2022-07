Napoli, Il «magnifico» sindaco e gli assessori intermittenti (Di sabato 9 luglio 2022) Gaetano Manfredi, che da nove mesi guida il capoluogo campano, ha a che fare con i doppi incarichi di membri della sua Giunta, con guerre ai panni stesi e tasse da recuperare (grazie ai droni), con prebende elargite a dipendenti e collaboratori. Intanto, in città, il caos regna sovrano come al solito. E non si dica che i partenopei (politici, per di più) non hanno voglia di lavorare. Al Comune di Napoli, da nove mesi guidato dal sindaco Gaetano Manfredi, gli assessori sembrano non accusare affatto la fatica di governare la terza città d’Italia. Tanto da trovare il tempo per onorare anche le precedenti occupazioni. Emanuela Ferrante continua, per esempio, a fare la dirigente «full time» dell’Agenzia delle entrate a Caserta. «Riesco a conciliare tutto» assicura a Panorama. Idem la collega Laura Lieto, docente di Architettura, che ha ... Leggi su panorama (Di sabato 9 luglio 2022) Gaetano Manfredi, che da nove mesi guida il capoluogo campano, ha a che fare con i doppi incarichi di membri della sua Giunta, con guerre ai panni stesi e tasse da recuperare (grazie ai droni), con prebende elargite a dipendenti e collaboratori. Intanto, in città, il caos regna sovrano come al solito. E non si dica che i partenopei (politici, per di più) non hanno voglia di lavorare. Al Comune di, da nove mesi guidato dalGaetano Manfredi, glisembrano non accusare affatto la fatica di governare la terza città d’Italia. Tanto da trovare il tempo per onorare anche le precedenti occupazioni. Emanuela Ferrante continua, per esempio, a fare la dirigente «full time» dell’Agenzia delle entrate a Caserta. «Riesco a conciliare tutto» assicura a Panorama. Idem la collega Laura Lieto, docente di Architettura, che ha ...

elsorvegliant : @wscavello @90ordnasselA La seconda volta è forse stata più bella della prima: magnifico vederli in campo a Cesena,… - ChianeseMattia : Is this heaven? No, è solo una via di Napoli. Sapete, la vista di Posillipo è sicuramente un qualcosa di magnifico;… - SaladNFL : RT @NapoliClubTO: Tonight Il Magnifico: Lorenzo Insigne will premiere ???? #TFCLive #Napoli #TorontoFC #Insigne #ForzaNapoliSempre ?? https… - tdot_tifoso : RT @NapoliClubTO: Tonight Il Magnifico: Lorenzo Insigne will premiere ???? #TFCLive #Napoli #TorontoFC #Insigne #ForzaNapoliSempre ?? https… - Danny_1007_ : RT @NapoliClubTO: Tonight Il Magnifico: Lorenzo Insigne will premiere ???? #TFCLive #Napoli #TorontoFC #Insigne #ForzaNapoliSempre ?? https… -