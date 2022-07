Mastrella e Rezza | Hybris | alieni tra due mondi

Pubblicità

romatoday : Antonio Rezza e Flavia Mastrella presentano 'Milano via Padova' a Monte Ciocci - Roma : 'Tokamak-Reattori e contenti': 12 serate, 6 spettacoli teatrali e 6 proiezioni in alcuni dei luoghi più suggestivi… - CulturSocialArt : TOKAMAK – REATTORI E CONTENTI Un’antologia di Antonio Rezza e Flavia Mastrella #cultursocialart… - OltreleColonne : Al via Tokamak 12 serate con Antonio Rezza e Flavia Mastrella - ilClandestinoTW : Oggi a Spoleto il debutto del nuovo e geniale spettacolo di Rezza e Mastrella -

la Repubblica

Si intitola Hybris il nuovo spettacolo che Antonioe Flavia, considerano, non per niente, differente dagli altri e che, fin dal titolo, parla di "tracotanza". "Per i greci - dice ...HBRIS il nuovissimo e geniale spettacolo di FlaviaAntoniodebutta questa sera e andrà in scena fino al 10 ... Rezza e Mastrella, la porta del destino: "Sul palco si decide chi sta di qua e chi di là" Antonio Rezza e Flavia Mastrella presentano "Milano via Padova" al parco di Monte Ciocci. Il film fa parte del cartellone de Il Cinema in piazza 2022 e sarà proiettato nell'arena in zona Valle Aurelia ...Al Teatro Vascello di Roma, dal 11 al 26 luglio, torna il ROMA FRINGE FESTIVAL. 21 spettacoli da tutta Italia per non fermare il teatro. 21 compagnie per altrettante drammaturgie inedite e traduzioni ...