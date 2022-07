Pubblicità

leggoit : Marmolada, «no al turismo dell'orrore». Zaia: multe ai curiosi - Gazzettino : Zaia: «Marmolada, no al turismo dell'orrore. Multe per chi va a curiosare» - paoloangeloRF : “Si ragiona su quanto un certo Tipo di turismo stia diventando invasivo” @simonespetia @24Mattino #Marmolada - Lutby66 : #Marmolada Liberiamo la montagna da modello neoliberista di turismo Liberiamo la montagna da impianti inutili e fuo… - gazzettamantova : Dal numero chiuso alle restrizioni: vietare la montagna? La strage della Marmolada impone di ripensare il turismo i… -

ilgazzettino.it

Il governatore è chiaro: no aldell'orrore, no alla curiosità morbosa di chi vuole ammirare il luogo di un disastro immano. E quindi approva la chiusura a tutti dell'area delladove ...Quanto accaduto sullaè piuttosto un 'grido d'allarme della montagna. Noi dobbiamo ... Un'lento' che va sostenuto dal governo. "In Italia abbiamo 180 mila chilometri di sentieri, noi ... Zaia: «Marmolada, no al turismo dell'orrore. Multe per chi va a curiosare» Oggi i tutti i Comuni della Val di Fassa è lutto cittadino. Tra le 18 e le 18.10 anche gli esercizi commerciali, le imprese e le attività artigianali abbasseranno le serrande ...CANAZEI (TN) - «Faccio un invito: no al turismo del macabro. Non ha nessun senso andare lì su a fotografare. Ho trovato anche escursionisti che hanno provato a superare ...