L'Irlanda riscrive la storia, All Blacks battuti in casa 23 - 12 (Di sabato 9 luglio 2022) L'Irlanda scrive una pagina di storia di rugby piegando per 23 - 12 gli All Blacks a Dunedin nel secondo test della serie, conquistando la prima vittoria in terra neozelandese. Dopo 111 anni di attesa,...

