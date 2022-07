La Germania non tema lo scudo anti spread. E la Bce… Parla De Romanis (Di sabato 9 luglio 2022) Forse un po’ maldestra lo è stata la Germania, nel mettere sotto processo la Banca centrale europea, rea di aver creato, per ora solo sulla carta, quello scudo anti-spread che ai tedeschi sa molto di aiutino all’Italia. A Berlino, zona Bundesbank, non sono tornati i falchi, semplicemente non se ne sono mai andati. Come si spiegherebbe altrimenti la continuità ideale e di pensiero tra Jens Weidmann e il suo successore alla guida della Buba, Joachim Nagel, che proprio pochi giorni fa ha aperto il fuoco contro Christine Lagarde. Che sì, avrà anche sbagliato qualche previsione sull’inflazione, ma forse non meritava di essere impallinata al primo cenno di accondiscendenza e solidarietà verso i Paesi ad alto debito, leggasi Italia. Formiche.net ha chiesto il parere di Veronica De Romanis, economista e ... Leggi su formiche (Di sabato 9 luglio 2022) Forse un po’ maldestra lo è stata la, nel mettere sotto processo la Banca centrale europea, rea di aver creato, per ora solo sulla carta, quelloche ai tedeschi sa molto di aiutino all’Italia. A Berlino, zona Bundesbank, non sono tornati i falchi, semplicemente non se ne sono mai andati. Come si spiegherebbe altrimenti la continuità ideale e di pensiero tra Jens Weidmann e il suo successore alla guida della Buba, Joachim Nagel, che proprio pochi giorni fa ha aperto il fuoco contro Christine Lagarde. Che sì, avrà anche sbagliato qualche previsione sull’inflazione, ma forse non meritava di essere impallinata al primo cenno di accondiscendenza e solidarietà verso i Paesi ad alto debito, leggasi Italia. Formiche.net ha chiesto il parere di Veronica De, economista e ...

Pubblicità

AlbertoBagnai : Questi italiani, truffatori ed evasori! Poi per forza le cose non funzionano come in Germania! - dragomanno : @Brunomgiordano @Enrico_G_60 L'avranno chiamato anche patto di non aggressione, ma nello stesso momento in cui i te… - DeodatoRibeira : RT @OrtigiaP: A CHI FANNO MALE LE SANZIONI ALLA RUSSIA?? #Scholz dopo i risultati negativi chiede di rivedere le sanzioni, i rapporti comm… - formichenews : La Germania non tema lo scudo anti #spread . E la Bce… Parla @VeroDeRomanis L'intervista di @gianluzappo ??… - fashionart19 : RT @fantaluca73: @valy_s Ci stanno pensando. In germania sta salendo rapidamente l'incazzatura/panico dei cittadini e delle industrie. orma… -