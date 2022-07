Kvaratskhelia ha scelto il suo numero di maglia | è il 77

(Di sabato 9 luglio 2022)diatipico per il nuovo acquisto del Napoli Khvicha. Il georgiano sceglie unache non aveva mai vestito: la 77. Finora, aveva vestito la21 in Russia, al Rubin, e la 18 e più recentemente la 20 nelle esperienze nel campionato georgiano. In Nazionale, abitualmente, sceglie la7, ed è forse questo il motivo della scelta. Negli ultimi anni, al Napoli, hanno vestito la77 Gargano, El Kaddouri e José Sosa. Il tweet del Napoli: Khvicha hail suodi#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/PxmiPMZswq — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 9, 2022 L'articolo ilNapolista.

