I fratelli Bianchi dovranno risarcire la famiglia di Willy Monteiro

(Di sabato 9 luglio 2022) Nessuna cifra di denaro potrà restituirealla sua, questo è vero. Ma il riconoscimento di un danno è di per sè, insieme alla pena che è stata inflitta aiMarco e Gabriele, insieme a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, il senso della giustizia. Ecco perché i quattro sono stati condannati anche aai parenti diuna cifra consistente. Come ha infatti deciso la corte d’assise di Frosinone, oltre alla condanna che pe rMarco e Gabrieleconsiste nell’ergastolo mentre Francesco Belleggia e Mario Pincarelliscontare rispettivamente 23 e 21 anni di carcere, i quattrocorrispondere allaDuarte ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - rtl1025 : ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - repubblica : I fratelli Bianchi e gli altri condannati dovranno risarcire con 550 mila euro la famiglia di Willy - MgraziaT : RT @Open_gol: Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Frosinone, come riconoscimento dei danni subiti per l’uccisione del giovane https://t.co… - sardo1951 : RT @GuiscardoTim: Ancora sospeso @micheleboldrin. Perché su #twitter si può inneggiare a #putin, ai fratelli #Bianchi, a #fascismo, #negazi… -

Omicidio Willy: chiesto ergastolo per i/ Pm "aggressione becera"La corte d'assise di Frosinone ha stabilito la cifra dei risarcimenti che i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, entrambi condannati ...La famiglia di Willy Monteiro Duarte riceverà come risarcimento dai 4 imputati per la morte del figlio 550mila euro ...