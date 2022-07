Grande incendio a Roma | «Udite esplosioni» Fumo visibile da molti quartieri – Il video

(Di sabato 9 luglio 2022) Un vastoha colpitoin zona Casilina, all’altezza di via Palmiro Togliatti. Unanuvola diin tutto il quadrante est della Capitale. Diversi i cittadini che stanno diffondendo le foto, in particolare da Centocelle, Cinecittà, Circo Massimo e il quartiere Appio. Instanno segnalando su Twitter di aver sentito delle «» e dei «boati». Non si esclude, al momento, che le fiamme abbiamo raggiunto anche un autodemolitore presente nell’area. I vigili del fuoco sono al lavoro nel tentativo di domare le fiamme. Sul posto sono arrivati anche carabinieri, polizia e gli agenti della locale. July 9, 2022 July 9, 2022 Leggi anche:in centro a Milano, fiamme all’ultimo piano: una ragazza salvata ...

Agenzia_Ansa : Un grande incendio si è sviluppato nella zona nord di Roma coinvolgendo l'area della Pineta Sacchetti e di Monte Ma… - Open_gol : Le immagini del grande incendio a Roma - sulsitodisimone : Vasto incendio sulla via Casilina a Roma, grande nube di fumo nero nel cielo - PonzErica : Sto sul Raccordo Anulare e c'è una colonna di fumo nero all'altezza di Centocelle, allucinante!! Ma quanto sarà gra… - LetiziaGargiulo : RT @UnitedPlanetFe1: Brutto incendio al Parco degli Acquedotti, quello de La Grande Bellezza. #Roma abbandonata a se stessa. -

AGI - Violendoa Roma, partito secondo le prime ricostruzioni da un autodemolitore di via Casilina. Una densa nube di fumo nero è visibile dalla zona di Centocelle in diversi quartieri della capitale. Sul ...POLA Nel villaggio di Valdebek vicino a Pola, intorno a mezzogiorno di oggi, sabato 9 luglio, è scoppiato un, che si è diffuso rapidamente a causa del vento e, per ora, i vigili del fuoco sono riusciti solo a contenerlo. L'è scoppiato da una centralina di trasformazione dell'energia ... Grande incendio alle porte di Pola: edifici evacuati, auto in fiamme Incendio a Roma , ancora fiamme: questa volta in zona Centocelle. Secondo le prime informazioni, ad andare in fiamme sarebbe stato un autodemolitore in via Palmiro Togliatti. Una vasta nube di ...Un nuovo maxi incendio è scoppiato a Roma nel pomeriggio di sabato 9 luglio 2022: una densa nube di fumo nero è visibile in diversi quartieri.