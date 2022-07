Fiorentina, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di sabato 9 luglio 2022) La nuova stagione calcistica sta già per cominciare e la Fiorentina, dopo aver reso noto il programma del ritiro di Moena, ha annunciato anche il calendario delle amichevoli estive che disputerà prima dell’inizio del campionato di Serie A 2022/2023. La formazione di mister Vincenzo Italiano, dopo la conquista della qualificazione in Conference League, è pronta per recitare un nuovo ruolo da protagonista e, se possibile, migliorare l’ultimo piazzamento. Ecco il programma completo delle amichevoli: IN AGGIORNAMENTO 12 luglio – Ore 17:00 Fiorentina vs Real Vicenza 16 luglio – Ore 16:15 Triangolare: Fiorentina, Brianza Olginatese (Eccellenza Lombardia) e Sanvitese (Eccellenza Friuli-Venezia Giulia). ore 16:15 Brianza ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) La nuova stagione calcistica sta già per cominciare e la, dopo aver reso noto ildel ritiro di Moena, ha annunciato anche ildelleche disputerà prima dell’inizio del campionato di Serie A/2023. La formazione di mister Vincenzo Italiano, dopo la conquista della qualificazione in Conference League, è pronta per recitare un nuovo ruolo da protagonista e, se possibile, migliorare l’ultimo piazzamento. Ecco ilcompleto delle: IN AGGIORNAMENTO 12 luglio – Ore 17:00vs Real Vicenza 16 luglio – Ore 16:15 Triangolare:, Brianza Olginatese (Eccellenza Lombardia) e Sanvitese (Eccellenza Friuli-Venezia Giulia). ore 16:15 Brianza ...

