F1, risultati e classifica FP2 GP Austria 2022: doppietta Ferrari con Sainz davanti a Leclerc, 3° Verstappen (Di sabato 9 luglio 2022) La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2022 si è appena conclusa al Red Bull Ring di Spielberg con il miglior tempo della Ferrari di Carlos Sainz, che ha preceduto di 50 millesimi il compagno di squadra monegasco Charles Leclerc fermando il cronometro in 1’08?610. Terza posizione in classifica ma ottimi segnali sul ritmo da parte di Max Verstappen, che si è attestato a soli 168 millesimi dalla vetta con una mescola di svantaggio (media rispetto alla soft delle Rosse) mettendo in mostra dei long-run molto veloci e costanti su entrambi i compound. Molto bene anche l’Alpine, al netto dei carichi di carburante, con Fernando Alonso 4° a 222 ed Esteban Ocon 5° a 238 millesimi dalla testa, mentre Sergio Perez ha accusato un gap di mezzo secondo con la ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’si è appena conclusa al Red Bull Ring di Spielberg con il miglior tempo delladi Carlos, che ha preceduto di 50 millesimi il compagno di squadra monegasco Charlesfermando il cronometro in 1’08?610. Terza posizione inma ottimi segnali sul ritmo da parte di Max, che si è attestato a soli 168 millesimi dalla vetta con una mescola di svantaggio (media rispetto alla soft delle Rosse) mettendo in mostra dei long-run molto veloci e costanti su entrambi i compound. Molto bene anche l’Alpine, al netto dei carichi di carburante, con Fernando Alonso 4° a 222 ed Esteban Ocon 5° a 238 millesimi dalla testa, mentre Sergio Perez ha accusato un gap di mezzo secondo con la ...

