F1 GP Austria, a Verstappen la Sprint. Duello Ferrari show (video) (Di sabato 9 luglio 2022) Verstappen (Red Bull) si aggiudica la Sprint Race di Spielberg, guadagna altri 8 punti in classifica e scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di domani. In prima fila ci sarà la Ferrari di Leclerc (giro veloce), in seconda l’altra Rossa di... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 luglio 2022)(Red Bull) si aggiudica laRace di Spielberg, guadagna altri 8 punti in classifica e scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di domani. In prima fila ci sarà ladi Leclerc (giro veloce), in seconda l’altra Rossa di...

Pubblicità

Gazzetta_it : F1 Austria, Sainz il più veloce nelle libere 2 davanti a Leclerc. Verstappen 3° - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Gp Austria, Ferrari, Sainz: 'Leclerc? Faremo del nostro meglio per battere Verstappen' - fainformazione : Formula 1, in Austria la gara Sprint conferma la griglia delle qualifiche con Verstappen davanti alle due Ferrari d… - fainfosport : Formula 1, in Austria la gara Sprint conferma la griglia delle qualifiche con Verstappen davanti alle due Ferrari d… - UnioneSarda : Gp d’Austria, Verstappen in pole position davanti alle Ferrari -