È morto Tony Sirico | protagonista dei Sopranos

(Di sabato 9 luglio 2022) L’attore, che interpretava il personaggio di Paulie nei, èa 79 anni. Non ancora rese note le cause della morte. A dare la notizia sui social il fratello e l'agente

L'attore Tony Sirico, che interpretava il personaggio di Paulie nella celebre serie I Soprano, è morto a 79 anni. Lo hanno annunciato il suo manager e suo fratello, secondo quanto riportato da Nbc, senza precisare le cause della morte. O più semplicemente, Paulie Walnuts, lo scagnozzo fedelissimo e integerrimo di Tony Soprano. Personaggio sfumato il suo, non certo raccomandabile, ma che meglio enucleava il senso dello show. L'attore Tony Sirico, che interpretava il personaggio di Paulie nella celebre serie "I Soprano", è morto a 79 anni. Lo ha annunciato il suo manager, secondo quanto riportato da Nbc, senza precisare le cause della morte.