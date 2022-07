Da finto giovane, ruberei volentieri il futuro ad un vero giovane (Di sabato 9 luglio 2022) A novembre compirò 54 anni e come tutti quelli della mia età non ho futuro o meglio, non ci penso, perché se ci penso non posso che vedere solo un campo di battaglia fatto di vecchiaia e malattie. Ovviamente ci saranno anche dei bei momenti, certo, ma visto che l’aspettativa di vita per un uomo è di 81 anni, capite anche voi che non ho ancora molto da vivere e soprattutto, questi 27 anni residui (dai 54 agli 81 anni) non credo che saranno così fighi come lo sono stati i precedenti. Il meglio non deve ancora venire. Ai giovani, quindi, non rubo nessun futuro, gli regalerei volentieri il mio di futuro e mi prenderei il loro con tutta la figaggine di incertezze e quel “hai una vita davanti” tutta da costruire, immaginare, sopravvalutare, sbagliare. Giovani, lasciate il monopolio delle lamentele ai vecchi finti giovani e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) A novembre compirò 54 anni e come tutti quelli della mia età non hoo meglio, non ci penso, perché se ci penso non posso che vedere solo un campo di battaglia fatto di vecchiaia e malattie. Ovviamente ci saranno anche dei bei momenti, certo, ma visto che l’aspettativa di vita per un uomo è di 81 anni, capite anche voi che non ho ancora molto da vivere e soprattutto, questi 27 anni residui (dai 54 agli 81 anni) non credo che saranno così fighi come lo sono stati i precedenti. Il meglio non deve ancora venire. Ai giovani, quindi, non rubo nessun, gli regalereiil mio die mi prenderei il loro con tutta la figaggine di incertezze e quel “hai una vita davanti” tutta da costruire, immaginare, sopravvalutare, sbagliare. Giovani, lasciate il monopolio delle lamentele ai vecchi finti giovani e ...

