Covid | news Nove regioni classificate a rischio alto | morti tornano sopra quota 100 LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 9 luglio 2022) Ricciardi a Sky TG24: “Ondata pandemica molto forte, si poteva evitare con le misure di sicurezza”. L'Ema raccomanda la quarta dose agli over 60 se i casi aumentano. Aifa: in 14 giorni raddoppiati gli antivirali ritirati in farmacia. Secondo l'Oms, nel mondo sono stati registrati 4,6 milioni di nuovi positivi in 7 giorni