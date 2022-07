Covid, aumentano le reinfezioni, specie tra donne e giovani. 9 Regioni a rischio alto: ecco quali sono (Di sabato 9 luglio 2022) Il Covid rialza la testa: continuano a crescere le reinfezioni da Sars-Cov-2. Il virus corre per il Belpaese, tallonato da monitoraggi e report che nelle ultime settimane non hanno fatto altro che segnalare la risalita veemente delle infezioni e progressive denunce dell’allarme. Salgono i contagi e i ricoveri per il coronavirus. sono 100.690 i positivi e 105 morti registrati ieri nell’ultimo bollettino epidemiologico. E aumentano le persone ricoverate in ospedale, anche se la pressione sulle terapie intensive è ancora contenuta. Non solo. I dati che emergono dal monitoraggio settimanale della cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute sottolinea in rosso 9 Regioni a rischio alto. E in una circolare il dicastero invita le ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 luglio 2022) Ilrialza la testa: continuano a crescere leda Sars-Cov-2. Il virus corre per il Belpaese, tallonato da monitoraggi e report che nelle ultime settimane non hanno fatto altro che segnalare la risalita veemente delle infezioni e progressive denunce dell’allarme. Salgono i contagi e i ricoveri per il coronavirus.100.690 i positivi e 105 morti registrati ieri nell’ultimo bollettino epidemiologico. Ele persone ricoverate in ospedale, anche se la pressione sulle terapie intensive è ancora contenuta. Non solo. I dati che emergono dal monitoraggio settimanale della cabina di regia Istituto superiore di sanità-ministero della Salute sottolinea in rosso 9. E in una circolare il dicastero invita le ...

