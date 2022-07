CdS – Roma, vittoria col Trastevere per 5-0. Zaniolo out tra lombalgia e mercato (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 22:06:10 Arrivano conferme dal CdS: Roma – Primo testa stagionale della Roma superato, la squadra di José Mourinho ha battuto facilmente il Trastevere per 5-0, club capitolino che milita in Serie D. Partita blindata all’interno di Trigoria senza tifosi e media, la Roma al di là del risultato si è concentrata soprattutto sull’aspetto atletico, per mettere minuti nelle gambe in vista deglli impegni in Portogallo ben più difficili della prossima settimana contro il Sunderland e il Portimonense. Primo tempo terminato con le reti di Smalling capitano (Ibanez con la fascia nella ripresa) ed El Shaarawy. Nei secondi 45 minuti invece è arrivato il gol di Shomurodov e la doppietta di Volpato, scatenato in attacco. Il Trastevere, che si è radunato ieri per la partita (la preparazione comincerà il ... Leggi su justcalcio (Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 22:06:10 Arrivano conferme dal CdS:– Primo testa stagionale dellasuperato, la squadra di José Mourinho ha battuto facilmente ilper 5-0, club capitolino che milita in Serie D. Partita blindata all’interno di Trigoria senza tifosi e media, laal di là del risultato si è concentrata soprattutto sull’aspetto atletico, per mettere minuti nelle gambe in vista deglli impegni in Portogallo ben più difficili della prossima settimana contro il Sunderland e il Portimonense. Primo tempo terminato con le reti di Smalling capitano (Ibanez con la fascia nella ripresa) ed El Shaarawy. Nei secondi 45 minuti invece è arrivato il gol di Shomurodov e la doppietta di Volpato, scatenato in attacco. Il, che si è radunato ieri per la partita (la preparazione comincerà il ...

