Calciomercato Juventus | pronto il secondo colpo in difesa | ecco quanto serve

(Di sabato 9 luglio 2022) Servono due difensori allain questa sessione di mercato con la dirigenza bianconera che ha le idee piuttosto chiare. L’addio di Chiellini nel finale della scorsa stagione (complice, purtroppo, la mancata qualificazione dell’Italia ai prossimi mondiali) sembrava potesse essere rimpiazzato da de Ligt,ad essere il nuovo leader della retroguardia bianconera. In questi ultimi giorni, invece, l’olandese si è allontanato da Torino con Chelsea e Bayern Monaco pronte a fare follie per il centrale.allora che laha bisogno di due centrali per andare a rinforzare, nel migliore dei modi, la propria retroguardia. LaPresseSono diversi i nomi monitorati dalla dirigenza bianconera; uno di questi, Bremer, sembra essere decisamente lontano dalla possibilità di vestire la maglia della ...

GiovaAlbanese : Qui Caselle: #DiMaria è atterrato a Torino. #Juventus #calciomercato - GiovaAlbanese : Il team manager della #Juventus, Matteo Fabris, e altri uomini #Juve - insieme alle forze dell'ordine- in attesa di… - GiovaAlbanese : #DiMaria ha firmato con la #Juventus un contratto di un anno: base d'ingaggio di 5,5 milioni, più 1,5 di bonus lega… - dede_soccerboy : RT @GiovaAlbanese: Cresce il numero dei tifosi in attesa di #Pogba ???? #Juventus #calciomercato #POGBACK - acciughina1897 : RT @GiovaAlbanese: C'è chi è qua dalle 6 di stamattina. #Pogba #Juventus #calciomercato -

L'ad del Monza, Adriano Galliani, ha parlato ai giornalisti delle ambizioni della sua squadra, il mercato in entrata dei brianzoli non è affatto chiuso.