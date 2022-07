Beppe Fiorello 'madrino' del Pride Palermo: 'Voglia di partecipare per capire di più' (Di sabato 9 luglio 2022) 'Ho accettato perché ho ricevuto un invito così gentile e appassionato. Avevo proprio Voglia di partecipare: è un movimento importante che sta lottando da tanto tempo per diritti fondamentali spesso ... Leggi su leggo (Di sabato 9 luglio 2022) 'Ho accettato perché ho ricevuto un invito così gentile e appassionato. Avevo propriodi: è un movimento importante che sta lottando da tanto tempo per diritti fondamentali spesso ...

Pubblicità

tifosipalermoit : Dopo lo stop dovuto al Covid, si ritorna a festeggiare per le strade palermitane, con un padrino d’eccezione, ossia… - palermo24h : Presentato il Pride, Beppe Fiorello sarà il madrino - LiveSicilia : Presentato il Pride, Beppe Fiorello sarà il madrino - FraLauricella : ???#film oggi in #TV?? #cinema 10,44 cine34 come un cinese in coma con Carlo Verdone, Beppe Fiorello 11,53 IRIS La… - Dubbio89 : @Peter_Italy Attori pessimi,la Meloni la vedo bene in una miniserie con Beppe Fiorello. -