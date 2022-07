Pubblicità

disinformate_it : RT @HuffPostItalia: L'Abenomics, il riarmo, le lacrime d'addio, la morte violenta. Shinzo Abe scuote ancora una volta il Giappone https://t… - infoitinterno : L'Abenomics, il riarmo, le lacrime d'addio, la morte violenta. Shinzo Abe scuote ancora una volta il Giappone - HuffPostItalia : L'Abenomics, il riarmo, le lacrime d'addio, la morte violenta. Shinzo Abe scuote ancora una volta il Giappone - voceditalia : Abenomics e riarmo, l’eredità di Shinzo Abe - NSFolkSS : @Peter_Italy Non so se ce l'avesse ma pare che l'Abenomics abbia dato buoni risultati (oltre aver rilanciato il riarmo). -

Agenzia ANSA

Abe e' stato il premier dei record, il piu' longevo politicamente nel Giappone post - bellico con una rara doppia esperienza che ha lasciato tracce profonde. 9 luglio 2022Tramite le sue ricette economiche espansive, note come "", l'ex premier ha avuto il merito ... la strenua promozione delnazionale in risposta al rapido mutamento degli equilibri ... Abenomics e riarmo, l'eredita' di Shinzo Abe - Mondo Abe e' stato il premier dei record, il piu' longevo politicamente nel Giappone post-bellico con una rara doppia esperienza che ha lasciato ...Ha impresso una serie di riforme epocali, diventando il primo leader riconoscibile all’estero. Ma il prezzo è stato caro, per lui e per il Paese ...