Verona, TMW: "Verona interessato a Pablo Marí" (Di venerdì 8 luglio 2022) Verona TMW- Il Verona continua il suo mercato, dopo aver sostituito il neo-allenatore del Marsiglia Igor Tudor con l'ex allenatore dell'Udinese, Cioffi la squadra Veneta continua il suo mercato. Dopo l'ufficialità di Djuric si prospettano altri colpi per la squadra di Setti. Il nome citato stamane dal celebre reporter di mercato, TMW è quello di Pablo Marì. Cioffi, ha allenato Marì e lo rivuole nella sua prossima esperienza nel Verona, visto la grande mano e esperienza difensiva che può dare alla squadra. L'Udinese non è riuscita ancora ad acquistarlo a titolo definitivo dai Gunners e nel frattempo Fiorentina e Verona provano lo sgarro assicurandosi tanta duttilità ed esperienza. Pablo Marì, classe 93?, è un ...

