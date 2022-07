Sanremo, la Rai non ha dubbi: scelto l’erede di Amadeus (Di venerdì 8 luglio 2022) In queste settimane la Rai sembrerebbe aver scelto il perfetto sostituto di Amadeus come conduttore di Sanremo: la decisione incredibile. La Rai starebbe già guardando al futuro ed avrebbe individuato nelle ultime settimane il perfetto sostituto di Amadeus alla conduzione di Sanremo. Lo showman adesso ha davvero convinto tutti: cos’è successo. Il conduttore ravennate durante il Festival (via WebSource)Nelle ultime stagioni televisive in Rai è spiccato un volto su tutti. Stiamo parlando di Stefano De Martino, che trasmissione dopo trasmissione sta convincendo tutti. Infatti dopo l’addio ufficiale alla danza, il marito di Belen Rodriguez si è dato a tempo pieno alla carriera da conduttore. I risultati sono stati sorprendenti, infatti dopo il successone di Bar Stella, il 32enne di Torre ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 8 luglio 2022) In queste settimane la Rai sembrerebbe averil perfetto sostituto dicome conduttore di: la decisione incredibile. La Rai starebbe già guardando al futuro ed avrebbe individuato nelle ultime settimane il perfetto sostituto dialla conduzione di. Lo showman adesso ha davvero convinto tutti: cos’è successo. Il conduttore ravennate durante il Festival (via WebSource)Nelle ultime stagioni televisive in Rai è spiccato un volto su tutti. Stiamo parlando di Stefano De Martino, che trasmissione dopo trasmissione sta convincendo tutti. Infatti dopo l’addio ufficiale alla danza, il marito di Belen Rodriguez si è dato a tempo pieno alla carriera da conduttore. I risultati sono stati sorprendenti, infatti dopo il successone di Bar Stella, il 32enne di Torre ...

Pubblicità

raspa90 : RT @tvblogit: Premio Strega 2022, Geppi Cucciari mattatrice in una serata difficilissima. La Rai dovrebbe farle un momumento, o almeno darl… - radioserena1 : RT @tvblogit: Premio Strega 2022, Geppi Cucciari mattatrice in una serata difficilissima. La Rai dovrebbe farle un momumento, o almeno darl… - tvblogit : Premio Strega 2022, Geppi Cucciari mattatrice in una serata difficilissima. La Rai dovrebbe farle un momumento, o a… - TWJackFoley : @stessa31 @parallelecinico Grazie al cazzo, Sanremo è l'evento che fa più attivo dell'intero bilancio Rai dell'anno… - evelynblanctt : ma la RAI quando la smetterà di vivere nel Medioevo e mette tutte le esibizioni di Sanremo di anni e anni fa su rai play??? -