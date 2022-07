Rudi Zerbi spiazza Lorella Cuccarini | ecco le sue dichiarazioni circa il rapporto con Maria De Filippi

(Di venerdì 8 luglio 2022) Nel corso della prima puntata “Un caffè con”, trasmissione da, Rudyparla di come è nata la colorazione con Amici.lenti parole del coach di canto Ospite nel primo appuntamento del programma online di, “Un caffè con…”. Rudy Zerby parla del suoconDe, rivelando alcuni retroscena inediti che spazzano la collega. “Son stato licenziato a 40 anni e ho chiamatoDe”. Questa la rivelazione di Rudyai microfoni di. Poi aggiunge: Non mi sono mai vergognato di raccontare che sono stato licenziato. I fallimenti e le cose che non ...

Pubblicità

agmorettoni : @tajaliga Non ho capito, è il dottor Martin o Rudi Zerbi a portare Big Pharma e Biden davanti la Corte Suprema? - circodiamici21 : @v1ct0r1aa__ rudi zerbi ah no ho sbagliato -

Anche, il popolare conduttore radiofonico, si è concesso il piacere di viaggiare sulle auto d'epoca della carovana della Mille Miglia. Oggi era la tappa toscana con il tracciato da Siena a ...In queste settimana, dopo la vittoria di Luigi Strangis, hanno iniziato a circolare rumor sui protagonisti della prossima edizione: certa la presenza died Alessandra Celentano e sembra ...Nel corso della prima puntata “Un caffè con”, trasmissione da Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi parla di come è nata la colorazione con Amici. Ecco le spiazzanti parole del coach di canto Ospite nel primo ...Rudy Zerbi ha ringraziato Maria De Filippi per averlo “salvato” quando fu licenziato come dirigente di una nota casa discografica.