Premio Strega | vince Mario Desiati con ' Spatriati'

Einaudieditore : Che gioia! Mario Desiati ha vinto il Premio Strega con SPATRIATI! #PremioStrega2022 - Einaudieditore : Veronica Raimo con NIENTE DI VERO, dopo aver vinto il Premio Strega Giovani, ha vinto lo Strega Off. Che bella noti… - Corriere : Premio Strega 2022, vince Mario Desiati con «Spatriati» - Heminguaddi : Complimenti a Cesare degli Space Valley per avere vinto la 76esima edizione del Premio Strega. - a_pansval : RT @PremioStrega: Il vincitore della LXXVI edizione del Premio Strega è Mario Desiati con «Spatriati» (Einaudi). -

Con 166 voti sui 537 totali è stato lo scrittore Mario Desiati a vincere il2022 con il suo romanzo Spatriati , pubblicato da Einaudi. Nella cerimonia di votazione svoltasi nella serata del 7 luglio al Ninfeo di Villa Giulia a Roma, trasmessa in diretta su Rai 3 ...Mario Desiati ieri ha vinto ilcon Spatriati . Ce l'ha fatta, non l'ha vinto e basta, l'ha vinto da scrittore spatriato, non allineato, irregolare, nomade, non classificabile . Perché è così che la letteratura si ...Lo scrittore Mario Desiati, con il romanzo Spatriati (Einaudi), è il vincitore della LXXVI edizione del Premio Strega.Ieri si è tenuto il Premio Strega 2022, dove ha trionfato Mario Desiati con il suo libro "Spatriati", una profonda critica alla società ...