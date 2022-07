Perché l'industria non trova l'anidride carbonica (Di venerdì 8 luglio 2022) L'allarme è stato lanciato da Acqua Sant'Anna e Assobibe, e riguarda l'intero settore alimentare e non solo. Diverse le motivazioni, dalla crisi energetica alla pandemia Leggi su wired (Di venerdì 8 luglio 2022) L'allarme è stato lanciato da Acqua Sant'Anna e Assobibe, e riguarda l'intero settore alimentare e non solo. Diverse le motivazioni, dalla crisi energetica alla pandemia

Pubblicità

ItaliaStartUp_ : Perché l'industria non trova l'anidride carbonica - tur_ste : @wbfe Sì perché è l industria agroalimentari che fa export, non implica import prod grezzi da trasformare da tutto il mondo. - GiulioFichel : @lovin_falling @UDisattivata Terzo, esistono delle bellissime tecnologie (il solare fa tanto schifo?) che darebbero… - thepeopleu : Ma poi dai poteva dirlo di mezza industria e sarebbe stato ok MA NOAH SCHNAPP SEMBRA LA PERSONA PIÙ INGENUA AL MOND… - LuciaTassan : RT @pistelligoffr: Il Paese in cui un figlio di emigranti, cresciuto in orfanotrofio perché la madre era rimasta vedova, viene criticato da… -