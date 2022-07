Perché le tecnologie digitali possono rappresentare il riscatto del Sannio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIeri, 7 luglio, si è tenuto il convegno “ICT ecome leve per la competitività” presso il Complesso Sant’Agostino dell’Università degli Studi del. Approfittando della mia partecipazione al dibattito in questione, faccio alcune considerazioni che spero possano tornare utili nell’ambito della discussione sulla crescita dei nostri territori. In accordo con quanto detto dal rettore Gerardo Canfora non possiamo non riconoscere la tumultuosa e continua crescita del digitale in ogni aspetto della nostra vita personale e sociale. Un contesto che, nella stessa accezione di tecnologia esponenziale, lascia intravedere un’evoluzione che stravolge sistematicamente ogni calcolo e previsione di crescita. Non nascondendo i rischi sociali di tale inarrestabile evoluzione, non possiamo ignorare i ...