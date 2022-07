Noah Schnapp fa arrabbiare Doja Cat: “Serpente! Ha pubblicato le nostre chat private!” (Di venerdì 8 luglio 2022) Gli attori di Stranger Things sono le star del momento, la serie di Netflix sta battendo un record dopo l’altro e sono in molti ad essersi presi delle cotte per i protagonisti. Tra questi c’è anche Doja Cat, che qualche giorno fa ha contattato Noah Schnapp per chiedergli un contatto diretto con Joseph Quinn. Il 17 cos’ha fatto? Dopo averle passato l’account del collega, ha pubblicato la conversazione privata su Tik Tok. Io ero quasi convinto che la cantante fosse d’accordo e che alla fine fosse tutto un gioco… Noah Schanapp fa arrabbiare Doja Cat: “Ha commesso un errore”. Doja ha chiesto ai suoi fan di non essere duri con Noah, visto che è piccolo, ma ha comunque sottolineato l’errore del ragazzo. La cantante ha dato della vipera a ... Leggi su biccy (Di venerdì 8 luglio 2022) Gli attori di Stranger Things sono le star del momento, la serie di Netflix sta battendo un record dopo l’altro e sono in molti ad essersi presi delle cotte per i protagonisti. Tra questi c’è ancheCat, che qualche giorno fa ha contattatoper chiedergli un contatto diretto con Joseph Quinn. Il 17 cos’ha fatto? Dopo averle passato l’account del collega, hala conversazione privata su Tik Tok. Io ero quasi convinto che la cantante fosse d’accordo e che alla fine fosse tutto un gioco…Schanapp faCat: “Ha commesso un errore”.ha chiesto ai suoi fan di non essere duri con, visto che è piccolo, ma ha comunque sottolineato l’errore del ragazzo. La cantante ha dato della vipera a ...

