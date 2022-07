Nathaly Caldonazzo pronta a tornare al GF Vip | “Magari il prossimo anno”

(Di venerdì 8 luglio 2022)è stata una tra le protagoniste più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo percorso, caratterizzato da alti e bassi, ha portato l’ex ballerina a mostrare lati inediti del suo carattere. Nelle ultime ore, ha rilasciato una breve intervista per la pagina Instagram thepipol gossip dove ha parlato della festa di compledi Soleil Sorge e della possibilità dia far parte del reality show di Alfonso Signorini. GF Vip,di nuovo nel reality show? Ecco cosa ha detto Vivere un’esperienza come quella del Grande Fratello Vip lascia il segno. A distanza di tre mesi dalla fine dello show, infatti, gli ex concorrenti continuano a fornire nuovi dettagli su ciò che è accaduto durante quei mesi di permanenza. A ...

La domanda del giorno è: 'siete stati invitati al compleanno di Soleil Sorge' Se la risposta è no siete in buona compagnia e tra i non invitati c'è anche. L'ex vippona ha dichiarato: " No che non mi ha invitata, ma è ovvio. Non abbiamo rapporti io e lei. Quindi perché avrebbe dovuto farlo In verità non sapevo nemmeno avesse ...Da Biagio D'Anelli a Miriana Trevisan , Patrizia Pellegrino e: sono stati loro i grandi assenti al compleanno di Soleil Sorge di due giorni fa. Di quelli interpellati dalla pagina ... Nathaly Caldonazzo su Soleil Sorge/ 'Non sapevo neppure fosse il suo compleanno...' ANSA Strega: trionfa Mario Desiati. - ROMA, 08 LUG - Mario Desiati trionfa al Premio Strega 2022 con 166 voti per 'Spatriati' (Einaudi). Hanno votato in 537 su 660 aventi diritto, pari a circa l'81% A ...Nathaly Caldonazzo parla di Soleil Sorge e del compleanno a cui non è stata invitata: "Non sapevo neppure che Soleil facesse gli anni", ha detto ...