Minaccia i passanti in mutande armato di ascia e coltello | fermato

(Di venerdì 8 luglio 2022) Un cinquantanovenne in stato di alterazione è sceso in strada a Pontedera in, brandendo un'e une aggredendo un passante:dai carabinieri e dalla polizia locale, è stato trasportato al reparto psichiatrico dell'ospedale Cisanello

Paura a Pontedera, armato di ascia e coltello minaccia i passanti Un cinquantanovenne in stato di alterazione è sceso in strada a Pontedera in mutande, brandendo un'ascia e un coltello e aggredendo un passante: fermato dai carabinieri e dalla polizia locale, è stato ...