Legge elettorale, per il Pd va cambiata con tutti. "No a blitz" (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Nessun blitz. Nessun tavolo ristretto. E nessuna proposta ufficiale in campo. Ma la volontà di cambiare "una Legge pessima" e di farlo attraverso una "discussione seria e approfondita con tutte le forze politiche in Parlamento" con l'obiettivo di raggiungere una "intesa larga". Dal Nazareno la mettono così sulla riforma della Legge elettorale. Il punto di partenza, si spiega, è che sarebbe importante modificare una Legge, il Rosatellum, che più volte Enrico Letta ha definito "la peggiore delle leggi" possibile. Con quale metodo? Per il Pd la strada maestra è quella del confronto con tutte le forze politiche. Una puntualizzazione anche rispetto a indiscrezioni su un dialogo avanzato con la Lega. "Niente blitz o fughe in avanti. Serve un'intesa larga con una discussione ...

