La Russia sta conservando “il meglio” per la fine del conflitto in Ucraina? (Di venerdì 8 luglio 2022) La guerra in Ucraina ha mostrato per la prima volta le capacità delle forze armate russe in un conflitto convenzionale e simmetrico (o semi-simmetrico) su vasta scala. L’intervento in Georgia nel 2008, sebbene della stessa natura di quello ucraino, è stato di minore entità (e durata), mentre le guerre in Cecenia e l’operazione militare in InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 8 luglio 2022) La guerra inha mostrato per la prima volta le capacità delle forze armate russe in unconvenzionale e simmetrico (o semi-simmetrico) su vasta scala. L’intervento in Georgia nel 2008, sebbene della stessa natura di quello ucraino, è stato di minore entità (e durata), mentre le guerre in Cecenia e l’operazione militare in InsideOver.

Pubblicità

gparagone : #Zelensky coi suoi impegnato a fare conferenze: questi pensano già al DOPO. Ed intanto, cioè ADESSO, la #Russia st… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen avverte: 'Dobbiamo prepararci a ulteriori interruzioni delle forniture di gas da parte della Russia.… - Agenzia_Ansa : La Russia 'sta rubando i bambini ucraini', portandoli via dal loro Paese senza dare alcuna informazione alle autori… - npaoser : RT @ComunistaRosso: Vogliono raggiungere l'autonomia energetica dalla Russia, perché l'Italia non può dipendere da un Paese autoritario. Pe… - aldoluz69 : @lucia_pal @CriticaScient @gloquenzi Ma quale mondiale. Solo Europa ed Usa, il resto del mondo sta con la Russia anche solo per convenienza. -