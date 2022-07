Imprese, Piemonte: “Nonostante conflitto e rincari restano favorevoli previsioni terzo trim.” (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Incertezza per le conseguenze del conflitto russo-ucraino sull’economia già alle prese con l’escalation dell’inflazione e dei prezzi di materie prime ed energia ma ancora effetti positivi determinati dall’onda lunga della ripresa post Covid. E quanto emerge dall’indagine congiunturale realizzata a giugno dall’Unione industriali di Torino da cui emerge che conflitto, inflazione e rincari non hanno ancora avuto impatto sulle prospettive a breve termine di produzione e ordini. In particolare, per il terzo trimestre del 2022, le attese sulla produzione delle circa 1.200 Imprese Piemontesi registrano un assestamento (-0,7 punti percentuali) rispetto al secondo trimestre. Il 25% delle rispondenti prevede un aumento dei livelli di attività, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Incertezza per le conseguenze delrusso-ucraino sull’economia già alle prese con l’escalation dell’inflazione e dei prezzi di materie prime ed energia ma ancora effetti positivi determinati dall’onda lunga della ripresa post Covid. E quanto emerge dall’indagine congiunturale realizzata a giugno dall’Unione industriali di Torino da cui emerge che, inflazione enon hanno ancora avuto impatto sulle prospettive a breve termine di produzione e ordini. In particolare, per ilestre del 2022, le attese sulla produzione delle circa 1.200si registrano un assestamento (-0,7 punti percentuali) rispetto al secondoestre. Il 25% delle rispondenti prevede un aumento dei livelli di attività, ...

Pubblicità

fisco24_info : Imprese, Piemonte: 'Nonostante conflitto e rincari restano favorevoli previsioni terzo trim.': (Adnkronos) - Incert… - Ansa_Piemonte : Imprese resistono a guerra e rincari, tiene l'occupazione. In Piemonte per 3 su 4 aumento costi, ma pieno utilizzo… - g_masera : RT @camcom_pno: Bando #Formazione #Lavoro: 150mila euro per micro, piccole e medie imprese dell'Alto #Piemonte - a_toppino : RT @regionepiemonte: Prorogati i termini fino alle ore 12.00 del 25 luglio 2022 del bando per imprese e P.A. per incentivare il trasporto p… - finpiemonte : RT @regionepiemonte: Prorogati i termini fino alle ore 12.00 del 25 luglio 2022 del bando per imprese e P.A. per incentivare il trasporto p… -