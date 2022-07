Il grido di dolore di Brad Pitt: soffre di un disturbo neurologico. “Non riconosco più i volti delle persone” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il grido d’allarme di Brad Pitt arriva come un pugno piazzato in pieno viso. «Nessuno mi crede!», ha dichiarato il divo Hollywoodiano, tanto che a stretto giro ha aggiunge: «Voglio incontrare un’altra persona che ne soffre», come se si sentisse in dovere di accreditare la gravità della situazione. E un po’, forse, per fugare i dubbi di chi, nel recente passato, ha avuto l’impressione di una sua freddezza. Di un distacco che l’attore addebita al disturbo che lo affligge: la prosopagnosia. Il grido d’allarme di Brad Pitt: «Non riconosco più i volti, nemmeno di familiari e amici» Sì, perché come ha confessato in un’intervista a GQ, Brad Pitt soffrirebbe di una patologia che non gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 luglio 2022) Ild’allarme diarriva come un pugno piazzato in pieno viso. «Nessuno mi crede!», ha dichiarato il divo Hollywoodiano, tanto che a stretto giro ha aggiunge: «Voglio incontrare un’altra persona che ne», come se si sentisse in dovere di accreditare la gravità della situazione. E un po’, forse, per fugare i dubbi di chi, nel recente passato, ha avuto l’impressione di una sua freddezza. Di un distacco che l’attore addebita alche lo affligge: la prosopagnosia. Ild’allarme di: «Nonpiù i, nemmeno di familiari e amici» Sì, perché come ha confessato in un’intervista a GQ,soffrirebbe di una patologia che non gli ...

Pubblicità

claudiagen : RT @SecolodItalia1: Il grido di dolore di Brad Pitt: soffre di un disturbo neurologico. “Non riconosco più i volti delle persone” https://t… - SecolodItalia1 : Il grido di dolore di Brad Pitt: soffre di un disturbo neurologico. “Non riconosco più i volti delle persone”… - Vitotedesco4 : @Mov5Stelle Incipit aulico copiato dal discorso di Vittotio Emanuele II Non possiamo restare insensibili al grido… - GiorgioGParrini : @LArchimandrita In effetti il no brain è appropriato a chi sostiene il negazionismo climatico e considera speculazi… - VoceDelTrentino : Cristo Re: il grido di dolore dei residenti - -