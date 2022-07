Il Governo revoca la concessione a Toto per le autostrade A24 e A25: "Gravi inadempienze" (Di venerdì 8 luglio 2022) "Gravi inadempimenti". Con queste due parole il Governo ha revocato la concessione alla società Strada dei Parchi Spa (gruppo industriale abruzzese che fa capo all'imprenditore Carlo Toto) della gestione delle autostrade A24-A25, affidandole... Leggi su europa.today (Di venerdì 8 luglio 2022) "inadempimenti". Con queste due parole ilhato laalla società Strada dei Parchi Spa (gruppo industriale abruzzese che fa capo all'imprenditore Carlo) della gestione delleA24-A25, affidandole...

Pubblicità

repubblica : Autostrade, il governo revoca la concessione a Toto per la A24 e la A25. 'Gravi inadempimenti'. La societa': un sop… - MediasetTgcom24 : Autostrade, governo revoca concessione di A24 e A25 #autostrade #concessioni #a25 #a24 #autostradadeiparchi - Today_it : Il Governo revoca la concessione a Toto per le #autostrade A24 e A25: 'Gravi inadempienze' - 73Orlando73 : RT @MarceVann: +++ Autostrade, il governo revoca la concessione a Toto per la A24 e la A25. 'Grave inadempimento'. Un decreto in Consiglio… -