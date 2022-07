Gregory Itzin è morto | il presidente Charles Logan in 24 si è spento a 74 anni

(Di venerdì 8 luglio 2022). Un’altra brutta notizia scuote il mondo della serialità americana e tutti i fan che nel corso deglihanno imparato a conoscere e amare alcuni personaggi. Per noi amanti serialisarà per sempre ilin 24 ed oggi i fan della serie si stringono intorno alla sua famiglia. Il produttore esecutivo e regista di 24 Jon Cassar ha condiviso la triste notizia poco fa scrivendo: “Il mio amico Gregoggi. Era uno degli attori più talentuosi con cui ho avuto l’onore di lavorare, ma soprattutto era un ragazzo eccezionale. “Mancherà alla sua famiglia di 24, persone che non avevano altro che amore e rispetto per lui. Hai lasciato il ...

Pubblicità

badtasteit : #GregoryItzin, il presidente Logan in 24, è morto a 74 anni -

BadTaste.it TV

L'attore, interprete del presidente Charles Logan nella serie 24 , è morto all'età di 74 anni, come svelato dal regista e produttore della serie Jon Cassar su Twitter. La triste notizia è stata ...Original Sin , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film drammatico del 2000 di Michael Cristofer, con Antonio Banderas, Angelina Jolie, Thomas Jane, Jack Thompson,, Allison ... Gregory Itzin, il presidente Logan in 24, è morto a 74 anni L'attore Gregory Itzin, una delle star della serie 24 con il ruolo del Presidente Logan, è morto all'età di 74 anni ...L'attore Gregory Itzin è morto a 74 anni nella giornata di venerdì 8 luglio 2022, aveva interpretato il presidente Charles Logan in 24. Gregory Itzin è morto nella giornata di venerdì 8 luglio all'età ...