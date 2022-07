Giappone, attentato contro l’ex premier Shinzo Abe: è gravissimo (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Giappone è sotto shock: un attentatore ha sparato all’ex premier Shinzo Abe durante un comizio nella prefettura di Nara. Le condizioni dell’uomo politico nipponico appaiono molto gravi. Abe, 67 anni, è crollato a terra mentre teneva un discorso. I soccorritori lo hanno trasportato immediatamente in ospedale. Secondo il Primo Ministro del Giappone, Fumio Kishida, Abe è “in gravi condizioni“. Per i media locali, che citano le autorità, l’ex premier “sembrerebbe non mostrare segnali vitali” nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore e polmoni. Shinzo Abe. Foto Ansa/Epa Jiji PressLe forze dell’ordine hanno arrestato uomo di 41 anni, il presunto attentatore. Dalle prime informazioni che trapelano si tratta di ex ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilè sotto shock: unre ha sparato alAbe durante un comizio nella prefettura di Nara. Le condizioni dell’uomo politico nipponico appaiono molto gravi. Abe, 67 anni, è crollato a terra mentre teneva un discorso. I soccorritori lo hanno trasportato immediatamente in ospedale. Secondo il Primo Ministro del, Fumio Kishida, Abe è “in gravi condizioni“. Per i media locali, che citano le autorità,“sembrerebbe non mostrare segnali vitali” nei primi esami fatti sulla funzionalità di cuore e polmoni.Abe. Foto Ansa/Epa Jiji PressLe forze dell’ordine hanno arrestato uomo di 41 anni, il presuntore. Dalle prime informazioni che trapelano si tratta di ex ...

