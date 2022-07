Giappone: attentato a ex premier, 'privo di segni vitali' (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministro Giapponese, il 67enne Shinzo Abe, è stato vittima di un attentato oggi nella città di Nara (centrosud), dove era impegnato in un evento elettorale a sostegno di un candidato del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) L'ex primo ministrose, il 67enne Shinzo Abe, è stato vittima di unoggi nella città di Nara (centrosud), dove era impegnato in un evento elettorale a sostegno di un candidato del ...

ilpost : L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato gravemente ferito in un attentato - Radio1Rai : ??#Giappone È in fin di vita l'ex premier Shinzo Abe, vittima di un attentato. I media giapponesi riferiscono che no… - Alessan75664766 : RT @Radio1Rai: ??#Giappone È in fin di vita l'ex premier Shinzo Abe, vittima di un attentato. I media giapponesi riferiscono che non mostra… - sysmedia68 : RT @dariodangelo91: Il #Giappone, ma non solo, è sotto shock per l'attentato ai danni di #ShinzoAbe, ex primo ministro nipponico, raggiunto… - giovanni_farese : RT @lucfontana: Attentato a Shinzo Abe: l’ex premier del Giappone ferito da colpi d’arma fuoco, «non dà segni di vita» -