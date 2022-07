FIGC | all’allargamento panchina da 12 a 15 elementi Tutte le decisioni del C F

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il Consiglio ha deliberato all’unanimità il rigetto dei ricorsi e la mancata iscrizione in Serie C del Campobasso e del Teramo

Pubblicità

Agenzia askanews

... che ha accolto le richieste presentate dalla(apprendistato ... come l'della panchina da 12 a 15 elementi e la ... Il Consiglio ha deliberato'unanimità il rigetto dei ricorsi e la ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "panchina ... Ucraina e Russia insieme al Congresso Fifa. Si parla di 2023