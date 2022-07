DIRETTA F1, GP Austria 2022 LIVE: alle 17.00 la lotta per la pole position, si decide la griglia della Sprint (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 Charles Leclerc sembra l’unico possibile avversario dell’olandese nella lotta per la pole, considerando le fantastiche qualità del monegasco sul giro secco in Q3 al volante della F1-75. 16.39 Max Verstappen ha voluto dare una dimostrazione di forza inequivocabile già in FP1, confermandosi probabilmente l’uomo da battere oggi in qualifica ma soprattutto nelle due gare di sabato e domenica. 16.35 Sfida Red Bull-Ferrari anche nel campionato costruttori: 1 RED BULL RACING RBPT 3282 FERRARI 265 3 MERCEDES 204 4 MCLAREN MERCEDES 73 5 ALPINE RENAULT 67 6 ALFA ROMEO FERRARI 51 7 ALPHATAURI RBPT 27 8 HAAS FERRARI 20 9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 18 10 WILLIAMS MERCEDES 3 16.31 Ricordiamo anche la graduatoria generale del Mondiale piloti dopo 10 GP: 1 Max ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Charles Leclerc sembra l’unico possibile avversario dell’olandese nellaper la, considerando le fantastiche qualità del monegasco sul giro secco in Q3 al volanteF1-75. 16.39 Max Verstappen ha voluto dare una dimostrazione di forza inequivocabile già in FP1, confermandosi probabilmente l’uomo da battere oggi in qualifica ma soprattutto nelle due gare di sabato e domenica. 16.35 Sfida Red Bull-Ferrari anche nel campionato costruttori: 1 RED BULL RACING RBPT 3282 FERRARI 265 3 MERCEDES 204 4 MCLAREN MERCEDES 73 5 ALPINE RENAULT 67 6 ALFA ROMEO FERRARI 51 7 ALPHATAURI RBPT 27 8 HAAS FERRARI 20 9 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 18 10 WILLIAMS MERCEDES 3 16.31 Ricordiamo anche la graduatoria generale del Mondiale piloti dopo 10 GP: 1 Max ...

Pubblicità

SkySportF1 : ? MAX FIRMA LE #FP1 IN AUSTRIA ?? Due Mercedes in top 5 I risultati ? - SkySportF1 : Scattano le prime libere del GP d'Austria, LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - SkySportF1 : ?? Problemi per Norris in Austria ? Bandiera rossa nelle #FP1 (-33’ ??) LIVE ? - xxxhgio : RT @SkySportF1: Alle 17 le qualifiche LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW #SkyMotori #F1 #Formula1 #Aus… - lorenzo10469500 : F1, Gp Austria, prove libere: Verstappen il più veloce poi Leclerc Alle 17 le qualifiche Sprint Race - Corriere del… -