Devastante incendio | le fiamme minacciano le case | campagne distrutte e animali carbonizzati

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 luglio 2022)a Burcei, in Sardegna. Uno spaventoso, alimentato dal forte vento, è scoppiato nella notte di giovedì 7 luglio ed è arrivato a pochi metri dalle abitazioni. Come riporta l’Unione Sarda lehanno carbonizzato le pecore negli ovili. Quando è arrivato il fuoco, infatti, glisono rimasti intrappolati. L’ha interessato in particolare la zona di Pranus ed è arrivato quasi a toccare la località Sa croccoriga. Molti i cittadini che hanno aiutato le diverse squadre dei vigili del fuoco intervenute. Il maestrale che ha soffiato forte nelle ultime ore ha reso particolarmente complicato l’intervento. Purtroppo il fuoco ha devastato decine di ettari di macchia mediterranea e piante di alto fusto. I danni dell’e ...