De Maggio: “So per certo dove si trova Dries Mertens” (Di venerdì 8 luglio 2022) Valter De Maggio ha parlato di Dries Mertens. Il belga, si trova in vacanza e aspetta con ansia la chiamata del Napoli. Dries Mertens, attualmente svincolato vista la scadenza di contratto con il Napoli aspetta ancora una chiamata dal club azzurro. Intanto l’ipotesi Marsiglia si fa sempre più concreta. Il suo arrivo sarebbe sponsorizzato da Arek Milik. Secondo quanto riportato da Footmercato, i suoi agenti sarebbero giunti a Marsiglia per cercare di trovare l’accordo definitivo con l’OM. Si tratta sulla durata del contratto, con il belga che chiede due anni, mentre i transalpini ne offrono uno più opzione. Mertens intanto si gode le vacanze insieme all’ex compagno Matteo Politano, come svelato da Valter De Maggio, giornalista di Radio ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 8 luglio 2022) Valter Deha parlato di. Il belga, siin vacanza e aspetta con ansia la chiamata del Napoli., attualmente svincolato vista la scadenza di contratto con il Napoli aspetta ancora una chiamata dal club azzurro. Intanto l’ipotesi Marsiglia si fa sempre più concreta. Il suo arrivo sarebbe sponsorizzato da Arek Milik. Secondo quanto riportato da Footmercato, i suoi agenti sarebbero giunti a Marsiglia per cercare dire l’accordo definitivo con l’OM. Si tratta sulla durata del contratto, con il belga che chiede due anni, mentre i transalpini ne offrono uno più opzione.intanto si gode le vacanze insieme all’ex compagno Matteo Politano, come svelato da Valter De, giornalista di Radio ...

