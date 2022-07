Dall’Enpam quasi 600 borse di studio

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’Enpam ha bandito 590diper i figli dei medici e odontoiatri liberi professionisti e per gli orfani dei “camici bianchi”. I sussidi, per i quali sono previsti requisiti di merito e di reddito, sono finanziati con uno stanziamento complessivo che tocca i 2,4 milioni di euro. “E’ l’espressione della funzione di sostegno dell’Enpam – dice il presidente Alberto Oliveti -, che è sempre presente nelle situazioni straordinarie e vuole esserlo anche per le esigenze familiari degli iscritti durante la loro vita professionale”.Il bando appena pubblicato prevede 300da 3.100 euro per gli studi universitari dei figli dei camici bianchi attivi – anche se pensionati – che versano i contributi di “Quota B” all’Enpam.Gli studenti devono avere conseguito tutti i crediti degli esami previsti per gli anni ...