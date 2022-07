Coppa Italia, fissata la data di Genoa-Benevento: gara in diretta tv (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Benevento conosce data e orario della prima gara ufficiale della stagione 2022/23. I giallorossi di Fabio Caserta, accoppiati al Genoa in Coppa Italia, debutteranno nella competizione tricolore lunedì 8 agosto 2022. La gara si disputerà a Marassi e prenderà il via alle ore 17:45. Quella tra rossoblù e giallorossi sarà partita “secca“, valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia. A comunicarlo è stato la Lega di serie A, annunciando anche che il match tra le formazioni di Blessin e Caserta, prossime avversarie nel campionato di serie B, sarà trasmesso in diretta su Canale 20. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilconoscee orario della primaufficiale della stagione 2022/23. I giallorossi di Fabio Caserta, accoppiati alin, debutteranno nella competizione tricolore lunedì 8 agosto 2022. Lasi disputerà a Marassi e prenderà il via alle ore 17:45. Quella tra rossoblù e giallorossi sarà partita “secca“, valevole per i trentaduesimi di. A comunicarlo è stato la Lega di serie A, annunciando anche che il match tra le formazioni di Blessin e Caserta, prossime avversarie nel campionato di serie B, sarà trasmesso insu Canale 20. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

