Coppa Italia 2022/2023: programma, orari e dove vedere in tv il primo turno preliminare (Di venerdì 8 luglio 2022) La Lega Serie A ha ufficializzato quest’oggi il calendario del turno preliminare della Coppa Italia 2022/2023, dunque le prime 4 gare, che manderanno in avanti poi 4 formazioni che accederanno ai trentaduesimi di finale. Ecco quando verranno disputate le gare. turno preliminare Sabato 30 luglio ore 18:00 – Sudtirol-Feralpisalò Domenica 31 luglio ore 20:30 – Modena-Catanzaro Domenica 31 luglio ore 21:00 – Palermo-Reggiana Domenica 31 luglio ore 21:00 – Bari-Padova SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) La Lega Serie A ha ufficializzato quest’oggi il calendario deldella, dunque le prime 4 gare, che manderanno in avanti poi 4 formazioni che accederanno ai trentaduesimi di finale. Ecco quando verranno disputate le gare.Sabato 30 luglio ore 18:00 – Sudtirol-Feralpisalò Domenica 31 luglio ore 20:30 – Modena-Catanzaro Domenica 31 luglio ore 21:00 – Palermo-Reggiana Domenica 31 luglio ore 21:00 – Bari-Padova SportFace.

Pubblicità

SerieA : COPPA ITALIA FRECCIAROSSA 2022/2023 - Il tabellone della competizione - Inter : ?? | JUKEBOX Ecco il risultato di questa settimana! Il vostro momento preferito della stagione è stato.... La fina… - juventusfc : 8?? Scudetti 2?? Coppe Italia 1?? Coppa delle Coppe 1?? Coppa UEFA 5??2??8?? presenze ???? I nostri più grandi a… - RadioRossonera : #CoppaItalia: ufficializzato il tabellone 2022/23?? - sportli26181512 : #Media #Notizie Coppa Italia, i match su Mediaset già dal 5 agosto: Coppa Italia in tv – Tutto pronto per il via de… -