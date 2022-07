Casoria | alcool sul barbecue | rimane travolto da fiammata Filippo muore a 20 anni

(Di venerdì 8 luglio 2022) Si chiamavaGiuseppe Marzatico il 20enne dirimasto gravemente ustionato dalla fiamma di ritorno del. Il giovane, purtroppo, ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli non ce l’ha fatta. E’ deceduto in queste ore per sopraggiunte complicazioni cliniche., ustionato da fiamma dela 20La tragedia si è consumata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di, intervenuti sul posto, il 20enne aveva poco prima acceso una griglia da barbecue, utilizzando l'...... a Frattamaggiore (Napoli), lo hanno cosparso die dato alle fiamme . Tutto in diretta telefonica. La vittima, Nicola Lupoli, 36 anni, era in videochiamata con una ragazza di(Napoli) ...Dramma vicino Napoli. «Per complicazioni cliniche sopraggiunte» è morto il giovane di 20 anni che si era ustionato in varie pari del corpo, ieri sera, a Casoria, mentre ...Stava utilizzando l’alcol per alimentare il fuoco, ma le fiamme lo hanno avvolto. É deceduto dopo qualche ora in ospedale ...